KIJK. Flinke boete op komst? Fans van Antwerp laten zich stevig gelden met Bengaals vuurwerk en veldbestorming

Croky Cup “Ze waren met 12 en niet met 11”: Alderwei­reld hekelt ref Lardot na bekerneder­laag bij Union, dat zelf ook nog prikje uitdeelt

Het venijn zat in de staart: met een welgemikte kopbal slaagde Bart Nieuwkoop erin voor Union toch een goede uitgangspositie af te dwingen in een voor de rest spektakelarme wedstrijd. Union strafte zo een behoudend Antwerp af met 1-0. Na de wedstrijd was Rode Duivel Toby Alderweireld bijzonder streng voor scheidsrechter Jonathan Lardot. “Ik vind het vooral opvallend dat de scheidsrechter niet present was. Elke fiftyfifty-fase floot hij in ons nadeel. Ze waren met 12 en niet met 11.”