KIJK. Degryse begrijpt discutabele VAR-interventie niet: “Als hij Schoofs geen rood geeft, moet hij dat bij Ciranni ook niet doen”

Vlak voorbij het halfuur ging Rob Schoofs met de bal aan de haal. Ciranni brak de aanval af met een tackle en kreeg daar ook een terechte gele kaart voor van scheidsrechter Bram Van Driessche. Maar toen werd die plots naar het scherm geroepen door VAR Nicolas Laforge, die blijkbaar oordeelde dat Ciranni rood verdiende. Een discutabele beslissing, vond ook VTM 2-cocommentator Gilles De Bilde. “Dit is heel erg streng. Dit is een tackle die geel waard is, sorry. Wat mij betreft is dit geen rode kaart, dit is een pure gele kaart.”