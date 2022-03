Kan bekerfinale hét keerpunt worden voor Anderlecht? Kompany: “Dat is kort door de bocht, maar spelen voor de prijzen is wel waar het om gaat”

Croky CupGrote euforie in en rond het Lotto Park, maar daar deelt Vincent Kompany niet in. Met de bekerfinale zit hij (nog) niet in zijn hoofd. “Nu valt er nog niks te winnen tegen AA Gent.”

Kompany was vooral blij voor de paars-witte supporters, die na vijf jaar eindelijk weer uitzicht hebben op een prijs. “Ze waren fantastisch en hebben het belang van een sterke twaalfde man aangetoond. De beleving was perfect. Een bekermatch op z'n best”, was hij lyrisch voor de fans in het uitverkochte stadion. “Ik kreeg zelfs het gevoel van een Europese avond. Zij die hier vaak komen, weten wat ik bedoel. (glimlacht) Ik ben blij dat we de supporters iets hebben gegeven om naar uit te kijken.”

Die bekerfinale wordt voor zijn (nog steeds jonge) spelersgroep een eerste grote test. Kompany wil zelf alvast zijn ervaring van de grote momenten overdragen. “Maar ook Lior (Refaelov, red.) kan dat. Het helpt dat hij al vier finales heeft gespeeld in zijn carrière. Hij is zo'n impactvolle speler, ook vandaag (gisteren, red.) was Lior weer van grote waarde. Zelfs op de momenten dat zijn statistieken even minder waren, bleef hij zijn kwaliteiten in de verf zetten. Maar het stemt me hoe dan ook gelukkig dat niemand na die snelle gelijkmaker in paniek is geslagen. We zijn de hele match gevaarlijk gebleven.”

Van euforie door het bereiken van de finale is bij Kompany weliswaar geen sprake. En ook volgende maand zal hij het hoofd koel houden. “Het emotionele gedeelte is volgende maand voor de supporters, wij zullen ons zoals altijd focussen op onze taken en de bekerfinale benaderen zoals elke andere match. Hopelijk kunnen we de fans dan een unieke ervaring schenken op een uitverkochte Heizel.”

Tegenstander in het Koning Boudewijnstadion is volgende maand ploeg-in-vorm AA Gent. “Het mocht van mij ook Club Brugge of SK Londerzeel geweest zijn, hoor. Dat kan me weinig schelen”, grapte Kompany. Toch zijn de Buffalo's de komende weken dé uitdager bij uitstek van Anderlecht. Ook in de strijd om de Champions' play-offs wacht een rechtstreeks duel. Kompany: “Er zijn nog ploegen in de running, hé. In deze competitie is het logisch dat er strijd zal zijn tot op de laatste speeldag. Kijk, het belangrijkste is dat we in de bekerfinale staan en daar zullen we ons supergoed op voorbereiden. Maar de beste voorbereiding is de komende vijf competitiewedstrijden ons beste niveau halen. Ik ben alleen bezig met de komst van KV Oostende op dit moment. Nu valt er nog niks te winnen tegen AA Gent.”

Cruciaal moment in proces

Toch kan ook Kompany niet ontkennen dat de finale van de Croky Cup mogelijk een cruciaal moment wordt in de heropbouw van Anderlecht. “Het hele plaatje schetsen, is nu onbegonnen werk. Spelen voor de prijzen is alleszins waar het om gaat, zeker bij Anderlecht. Soms belandt een club nu eenmaal in een realiteit waardoor dat even verder weg is. Maar stellen dat de finale hét keerpunt kan worden, is misschien wat kort door de bocht.”

