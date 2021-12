John van den Brom maakt zich niet druk om z’n positie, wel om de tegengoals: “Hoe is dit in godsnaam mogelijk?”

“Een heel vervelend gevoel, natuurlijk”, vertelde Genk-coach John van den Brom na de nederlaag tegen Club Brugge in de achtste finales van de Croky Cup . “We slaagden er weer niet in om die voorsprong 90 minuten lang vast te houden. Dat overkwam ons al te vaak. Als coach kijk je natuurlijk snel naar de tegengoals. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat wij zó makkelijk die tegentreffers slikken? Lucumi mag dit niet overkomen met zijn kwaliteiten. Het is een terugkerend verhaal. We deden Club heel veel pijn, maken mooie goals, maar we blijven opnieuw achter met een kater.”

“Ik ben moedeloos over het resultaat en over het feit dat we uit de beker liggen”, vertelt Van den Brom. “Maar nogmaals: ik kan niet anders zeggen dat ik alweer genoten heb van mijn team.” En daarom maakt hij zich ook niet druk om zijn positie. “Want volgens mij zien wij allemaal hetzelfde. Ik gooi met de spelers en de hele staf onze hele ziel en zaligheid in elke wedstrijd. We moeten door, we moeten werken. Het is nu zaak om er zondag weer te staan en deze ontgoocheling door te spoelen. Dat is het enige waar ik mij nu druk om maak.”