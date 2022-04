INTERVIEW. Sven Kums bezorgde Anderlecht laatste zege tegen Gent: “Dit is hét moment om een prijs te pakken”

Croky Cup Toen Hein nog ‘Heintje’ was. Op zoek naar de jeugd van Vanhaeze­brou­ck: “Zijn klas verloor en hij liep woest weg... mét de beker”

Als tiener droeg Hein Vanhaezebrouck een jas van kamelenleer met wit paardenhaar. Luisterde hij naar AC/DC in de ruigste kroegen van Lauwe. ‘De Grote’ was een hartenbreker. Altijd en overal de beste in wat hij deed, met dank aan Tarzan. “De enige keer dat we hem niet hoorden, was in het zwembad.” Hoe dat kwam, leest u hieronder. Inclusief zeldzame foto’s uit de kindertijd van de coach die maandag met AA Gent de bekerfinale wil winnen.

