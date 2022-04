INTERVIEW. Lior Refaelov, ervaringsdeskundige en de talisman van RSCA: “Mister Croky Cup? Enkel als we winnen”

Croky Cup Zirkzee naast Tissoudali? Refaelov of Kums? Stel jouw ideale bekerploeg, mét coach, samen

AA Gent versus Anderlecht in de bekerfinale. Dat betekent: langs beide zijden heel wat kwaliteit op de mat. Maar wat als we de clubembleems even vergeten en een ‘Mixed Eleven’ maken? Roef of Van Crombrugge onder de lat? Wie vormt de achterhoede? Welk spitsenduo kan vooraan potten breken? En... onder welke trainer? Moeilijke keuzes. Stel hieronder jouw ideale basiself samen.

