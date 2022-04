In zíjn Brussel gaat Kompany op zoek naar eerste prijs: “Vincent liep vaak door de wijk in zijn training van RSCA, iedereen noemde hem daardoor ‘Anderlecht’”

Croky CupEen prijs in ‘zijn’ stad. Een potentiële eerste mijlpaal voor oerbrusselaar Vincent Kompany. Een inkijk in zijn hart voor de Noordwijk, de hoofdstad en haar jeugd. “Ik weet dat de Brusselse jeugd tot veel in staat is, als ze de kansen krijgen.”

Toren 35, uitkijkend over het Quartier Héliport in de Brusselse Noordwijk. Daar, op de zesde verdieping, woont het gezin Kompany-Fraselle.

Het is de buurt waar de jonge Vincent opgroeit met oudere zus Christel en jongere broer François. Aan de toren ligt een pleintje, waar uiteraard wordt gevoetbald. Van kinds af leert Vincent er de multiculturaliteit van Brussel kennen. Voetballen met Noord-Afrikanen, Portugezen of Turken: niemand stelt er zich vragen bij. Ook in het Laarbeekbos in Jette leeft hij zich uit met zijn vriendjes. Al worden ze bij toernooitjes buiten Brussel meer dan eens met de harde realiteit geconfronteerd. “Het was normaal voor ons om daar uitgescholden te worden voor apen.”

Volledig scherm Vader Pierre Kompany op het pleintje in de Noordwijk waar Vincent leerde voetballen. © PHOTO NEWS

Dubbel zo hard werken

Net daarom wordt de Kompany’s geleerd om sterk te zijn en zich te verzetten tegen onrecht. “Toen de grote jongens op ons pleintje kwamen en zeiden dat we het moesten afbollen, ging Vincent tegen hen in”, vertelde boezemvriend Rodyse Munienge aan Sport-Voetbalmagazine. “Vincent liep trouwens vaak door de wijk in zijn training van RSCA. Iedereen noemde hem daardoor ‘Anderlecht’.”

Ook talenkennis krijgen Kompany, zijn broer en zus met de paplepel mee. Ze gaan naar een Nederlandstalige school en spreken thuis Frans. “Onze ouders vonden dat we onze kansen in een meertalig Brussel moesten grijpen. Want als persoon van vreemde origine zouden we dubbel zo hard moeten werken”, aldus Kompany, die vandaag Duits en Engels spreekt en zelfs wat Italiaans en Spaans machtig is. “In onze buurt liepen kinderen rond van wie de ouders niet eens Frans of Nederlands spraken”, zei broer François ooit. Dat brengt ook criminaliteit met zich mee. “Vrienden van ons belandden zelfs in de gevangenis of lieten het leven”, aldus François nog. Ouders Pierre en Joseline voeden hun kinderen daarom met een brede blik en zo actief mogelijk op, om te vermijden dat ze op straat zouden rondhangen. Vincent gaat naar de atletiek- en voetbalclub. Hij combineert dat tot zijn tiende, maar blijkt in één sport extreem getalenteerd.

Volledig scherm Kompany op een jeugdfoto met broer François, zus Christel en papa Pierre. © RV

Veilige haven BX Brussels

Na zijn doorbraak bij Anderlecht verhuizen de Kompany’s naar Koekelberg - een jonge ster past niet meer in een sociale woonwijk. Kompany wordt continu aangeklampt voor foto’s en praatjes. Tot in de lift toe. Maar zijn ervaringen uit de Noordwijk - en bij uitbreiding heel Brussel - neemt Kompany met zich mee. Ze monden (onder meer) tien jaar later uit in zijn sociale voetbalproject BX Brussels. Elke Brusselse jongere krijgt er, ongeacht rang of stand, de kans om te voetballen en zich te ontwikkelen naast het veld. Kompany: “Ik weet dat de Brusselse jeugd tot veel in staat is, als ze de kansen krijgen. BX is een veilige haven en ik ben één van hen.”

Hun kapitein kan maandag een nieuwe mijlpaal zetten. Een prijs in eigen stad. Kompany, enkele jaren terug: “Als iemand een universitair diploma behaalt, bewijst hij evenveel. Of zelfs meer. Maar ik wil wel blijven tonen dat er ook mensen, waar ik vandaan kom, zijn die slagen.”

Volledig scherm Kompany op evenement van BX Brussels. © BELGA

Bekijk ook. De weg naar de bekerfinale van Anderlecht