“Ik hoop dat het niet blijft duren”: Vanhaezebrouck stelt zich in aanloop naar bekerkraker tegen Club andermaal vragen bij Belgische arbitrage

Hein Vanhaezebrouck ging zondag op Sclessin niet echt in op de uitsluiting van Vadis Odjidja, die al lopend en per ongeluk op het been van Standardspeler Tapsoba stapte. Scheidsrechter Lardot werd door VAR Laforge naar het scherm geroepen, waarna er rood volgde. Niemand die ooit gevoetbald heeft, begreep de uitsluiting voor wat uiteindelijk niet meer dan een ongelukkig contact was. Het bondsparket sprak Odjidja vrij, maar Gent moest zondag wel één helft met tien voetballen. Twee weken eerder was dat ook al het geval, toen Samoise voor een even ongelukkige fase uitgesloten werd.

“Gelukkig winnen wij nog”, aldus Vanhaezebrouck twee dagen later. “Nu kunnen wij ons daar makkelijk over zetten, maar als wij door die situatie punten hadden laten liggen, dan zaten we nu met een heel ander gevoel. Het is ongelooflijk. In Eupen wordt er met Samoise een beslissing genomen vanop 30 meter van een fase waarbij er eigenlijk niks gebeurt. Dan vraag je je af hoe men daartoe komt. De VAR trad toen ook niet op. En twee weken later waren er op Standard wel drie fouten.”

Vanhaezebrouck verwijst daarbij niet alleen naar de uitsluiting van Odjidja, maar ook naar de slechts met geel bestrafte zware tackle met de studs vooruit van Tapsoba op Hanche-Olsen én de manier waarop Sissako een bal met de arm uit het doel mocht halen. “Ik hoop dat het niet blijft duren, want een mens begint zich daar vragen rond te stellen. Want wat moet je daarachter gaan denken? Het zijn zo’n duidelijke situaties, die telkens weer verkeerd worden beoordeeld door twéé mensen.”

“Het feit dat het bondsparket Vadis niet heeft vervolgd, heeft enkel en alleen te maken met het verslag van de scheidsrechter. Die heeft ‘s avonds zijn verslag gemaakt en zegt daarin eigenlijk dat hij bij het herbekijken van de beelden overtuigd is dat het geen rode kaart was. Het siert hem dat hij dat toegeeft, maar dan stel je je er wel vragen bij waarom hij niet onmiddelijk die beslissing neemt, nadat hij naar het scherm is geroepen. Maar had de scheidsrechter niet in zijn verslag gezet dat het geen rood was, dan mag je er zeker van zijn dat de bondsprocureur twee of drie speeldagen had geëist tegen Vadis.”

“Als ik één ding geleerd heb uit die situaties, dan is het dat je het niet in handen hebt. Ik denk dat wij steeds beter omgaan met wat door de scheidsrechter én in de videokamer wordt beslist. Als alles tegenzit, moet je toch verder. Dat begint de groep beter en beter te doen, ook als er daar nog eens twee terecht afgekeurde goals bovenop komen zoals in Luik. Want we mogen niet vergeten dat de reden waarom we staan waar we staan, vooral bij onszelf ligt. Wij hebben dit seizoen al zoveel kansen de nek omgewrongen, wij hebben ook al te veel makkelijke doelpunten gepakt. Dat ligt bij ons, daarvoor moeten we de schuld niet extern leggen.”

Fysiek perfect in orde

“Maar op Standard zijn de jongens blijven gaan, met een man minder. Feit blijft dat we ten onrechte een helft met tien hebben moeten spelen, waardoor we extra energie hebben moeten verbruiken in het vooruitzicht van de bekermatch in Brugge. Maar het positieve daaraan is dat we bewijzen dat we fysiek perfect in orde zijn. Zelfs met tien hadden we overwicht en zijn we blijven gaan tot het einde. We hebben een druk programma, maar dat geeft ons wel het gevoel dat we sterk genoeg zijn om dit ook allemaal te kunnen verteren.”

Dat belooft voor de match in Brugge. Gent klopte de landskampioen in de competitie met 6-1 en 1-2. In de heenwedstrijd van de beker verloor het met 0-1, maar ook toen had het resultaat in het voordeel van de Buffalo’s kunnen uitdraaien. Om maar te zeggen: gerust kunnen ze er in Brugge ook niet in zijn. “Ik weet niet hoe zij ermee omgaan, maar wij geloven dat het mogelijk is. We hadden in een veel betere positie naar ginder kunnen gaan, want thuis hadden we absoluut moeten winnen. Winnen in Brugge is niet simpel, ook al hebben we dat de laatste twee keer wel gekund. Maar deze keer hebben we twee goals verschil nodig, tenzij we ‘all the way’ gaan naar een penaltyreeks. Dat het niet simpel wordt, dat weten we. Maar toch geloven we er volop in. Wij gaan niet met schrik naar ginder. Integendeel.”

