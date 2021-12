HIGHLIGHTS. Mignolet redt miraculeus, dan vallen Brugse goal - Kouamé en Gómez doen fans juichen

38': De Ketelaere knikt binnen

45'+4': Balanta straft blunder Runarsson af

57': Mercier bezorgt OHL met precieze uithaal hoop

63': Özkacar deelt nieuw cadeau uit aan Club

Aftrap gegeven door Doku en Saelemakers

Mooie namen aan de aftrap in het Lotto Park. En een blij weerzien: niemand minder dan Jérémy Doku en Alexis Saelemaekers geven de aftrap in Anderlecht van hun kwartfinale in de Croky Cup. Op de laatste dag van de zomermercato in 2020 tekende Doku bij Rennes tot 2025, transfer die paars-wit 27 miljoen euro opleverde plus bonussen op een eventuele doorverkoop. Een recordbedrag aan de uitgaande kant. Een half jaar eerder zag Anderlecht Saelemaekers voor 8 miljoen euro naar AC Milan vertrekken.