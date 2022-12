Het Storck-effect: een swingend KV Kortrijk veegt de vloer aan met OH Leuven en bekert verder

Bernd Storck zat vanavond voor het eerst op de bank als trainer van KV Kortrijk. De 59-jarige Duitser koos voor een 3-5-2 formatie en posteerde Selemani op het middenveld. Bruno werd verrassend als linkerwingback uitgespeeld. Bij de thuisploeg kreeg Vlietinck de voorkeur op Kiyine. Kortrijk schoot het best uit de startblokken en kon dreigen via Messaoudi en Bruno, maar de bal wou er niet in. Aan de overkant kreeg Tamari een goede mogelijkheid. Zijn schot zoefde maar net naast. Net na rust leek Selemani het leer héérlijk in de verste bovenhoek te krullen, maar Cojocaru pakte uit met een wereldsave.

Even later was het wel raak voor de Kerels. Selemani zette zich prima door en vond met een listig balletje Bruno. De Italo-Belg twijfelde niet en trapte de openingstreffer onhoudbaar tegen de netten. Zijn derde treffer al in de Croky Cup. Kortrijk bleef na de 0-1 de betere ploeg en toen Mendyl ook nog eens rood kreeg, gingen de kopjes bij OHL helemaal naar beneden. Tien minuten voor tijd deed invaller Keita de boeken helemaal toe en ook Avenatti pikte nog zijn doelpuntje mee. González scoorde in de absolute slotfase nog tegen. Storck begint zo met een deugddoende overwinning aan zijn ambtstermijn bij KV Kortrijk.