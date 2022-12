Herschikt Antwerp heeft geen kind aan machteloos Standard: “Situatie Raskin had negatieve effect op groep”

Croky CupEen handvol afwezigen of niet: Antwerp knikkerde een mak Standard met zware 4-0 cijfers uit de beker. De herschikte ploeg van coach Mark van Bommel oogde achteraan opvallend solide. Hoger op het veld was het Calvin Stengs die zijn team naar een vlotte zege dirigeerde.

Geen sprake van WK-indigestie in Deurne-Noord. Nauwelijks vijftig uur nadat Lionel Messi de wereldbeker de lucht in mocht steken, kwamen er toch weer een stuk of tienduizend voetballiefhebbers naar de Bosuil afgezakt. Ook op de tribune: Alhassan Yusuf, Pieter Gerkens en Michel-Ange Balikwisha. Zij werden als ‘twijfelachtig’ aangekondigd en haalden de aftrap niet. Omdat Vincent Janssen bovendien geschorst was, begon Antwerp met een onuitgegeven middenveld en aanval. Tot overmaat van ramp viel Christopher Scott binnen de tien minuten óók nog eens geblesseerd uit.

Ondanks al die miserie was het toch Antwerp dat de score opende. En ’t was nog een mooie goal ook. Een uitstekend spelende Calvin Stengs – voor een keertje centraal op het middenveld – speelde gelegenheidslinksachter Jelle Bataille aan en die plaatste de bal koelbloedig in de verste hoek. Dat had Nederlands international Daley Blind, die wordt genoemd als toekomstig linksback van Antwerp, niet beter gedaan.

Leuk detail: voor Bataille was het zijn eerste doelpunt in Antwerpse loondienst. Tegelijk zijn we niet zeker of de openingstreffer met een VAR wel degelijk op het bord was blijven staan. Michael Frey leek immers vanuit een buitenspelpositie het zicht van Standardkeeper Bodart te belemmeren. Geen Antwerpenaar die er om maalde, natuurlijk.

De 1-0 kwam er na het eerste doelgevaar van de partij, maar daarna begon Antwerp die voorsprong ook effectief te rechtvaardigen. Zo noteerden we in de eerste helft nog schietkansen voor invaller Muja, Frey en Valencia. Tussendoor gaf de 17-jarige Arthur Vermeeren zijn visitekaartje af op het middenveld. Standard - zonder Raskin, Amallah en Zinckernagel – zette daar quasi niks tegenover. Of u moet vrolijk worden van een slecht gericht schot van Canak op slag van rust. Uit wanhoop probeerde Denis Dragus het tussendoor eens met een schwalbe. Het leverde hem een terechte gele kaart op in plaats van een penalty.

Na de pauze moest Standard proberen terug te slaan, maar het was Antwerp dat gewoon doorstoomde. In minuut 47 liet Michael Frey de Rouches nog leven: de vervanger van Vincent Janssen schoot op de paal. Niet veel later trof Frey toch raak, op aangeven van Muja. Die zelfde Muja maakte er nog voor het uur 3-0 van. De man die afgelopen zomer werd ontdekt bij Europese tegenstander Drita lukte zo zijn eerste goal voor de Great Old.

Standard was nergens en dat verbeterde er niet op nadat kapitein Dusenne tegen zijn tweede gele kaart van de avond aanliep. Iets met een kelk en een bodem… In de slotfase kon Mark van Bommel het zich makkelijk permitteren om wat te roteren. Om de Antwerpse avond helemaal mooi te maken, pikte ook ‘man van de match’ Calvin Stengs nog zijn doelpuntje mee. De schoonzoon van de Nederlandse voetballegende Frank de Boer leverde misschien wel zijn beste prestatie af sinds hij op de Bosuil neerstreek. Wees dus niet verbaasd als Stengs komende dinsdag tegen Westerlo opnieuw op 10 terecht komt.

Ronny Deila: "Situatie Raskin had negatieve effect op groep" Standard-trainer Ronny Deila was uiteraard niet blij met de prestatie van zijn ploeg. "We hebben heel slecht gespeeld", wond de Noor er geen doekjes om. "Je hoeft niet eens over voetbal te praten, dit gaat over een gebrek aan inzet en energie. De uitdaging van deze groep is om nu het geloof en positivisme terug te krijgen, want over drie dagen moeten we er opnieuw staan (tegen Gent, red.). Het eerste kwartier was gek genoeg nog oké. Maar dit moeten we rechtzetten." Nicolas Raskin weigerde zijn aflopende contract te verlengen en werd enkele dagen geleden naar de B-kern verwezen. Dat had zijn invloed op de prestatie van Standard, dacht Deila. "Het had een negatief effect op de jongens, ja. Dat was eerder met Selim Amallah al zo, en nu zeker ook. Maar het is gebeurd. We moeten dit een plaats geven en verdergaan. De focus moet volledig op het heden en de toekomst, alleen zo kunnen we goed presteren", aldus Deila. (BFA)

