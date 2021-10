Hein Vanhaezebrouck waarschuwt spelers: “Wie denkt dat het op één been ook kan, is totaal respectloos”

Croky CupAA Gent mag het woensdagavond in de Croky Cup opnemen tegen Belisia Bilzen, momenteel de nummer zes in de tweede amateurklasse, maar vooral ook de ploeg die gecoacht wordt door Luc Nilis. Wat Hein Vanhaezebrouck betreft, is respect de basis voor kwalificatie.

Als zijn team aantreedt in de Conference League of de Belgische competitie, weet Vanhaezebrouck dat zijn spelers de tegenstander kennen. En mocht dat al niet het geval zijn, dan zal de coach van AA Gent die tegenstander wel voldoende doorlichten. Maar met Belisia Bilzen komt morgenavond - op hun coach na - een gezelschap nobele onbekenden over de vloer in de Ghelamco Arena.

“Ik denk dat zij ons beter kennen dan wij hen”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “We hebben hen een paar keer gescout, we hebben ook wel wat beelden gezien. Maar zij hebben ons sinds de loting iedere keer kunnen volgen. Ik kan mijn spelers wel wat info bezorgen, maar dat is natuurlijk beperkter dan wanneer je tegen ploegen speelt waarvan je spelers de meeste tegenstanders goed kennen. We moeten er ook niet meer van maken dan het is. Er is een verschil van vier reeksen, laat ons dat niet onnodig opkloppen.”

Sinds de loting ontstond de indruk dat AA Gent eerder tegen Luc Nilis dan tegen zijn ploeg speelt. “Dat is zo, als er een gekende figuur aanwezig is, in welke rol dan ook”, aldus Vanhaezebrouck. “Dat is logisch, met iemand die een heel groot voetbalverleden heeft. Maar uiteindelijk zijn het zijn voetballers die het moeten doen. Voor hen gaat het toch een belevenis zijn om in de Ghelamco Arena te kunnen spelen. Dat is altijd een extra motivatie. Kleine clubs slagen er vaak in om grotere clubs te kloppen. Ik heb dat als kind zien gebeuren met White Star Lauwe, ik heb het later zelf meegemaakt met Kortrijk. Recent heeft Deinze Club Brugge uitgeschakeld en haalde Knokke het van Standard. Ieder jaar is er wel minstens één zo’n verrassing.”

Automechaniek

Gianni Bruno en Andrew Hjulsager zijn op de terugweg na een lange blessure. Voor hen is de bekermatch tegen Bilzen mogelijk een gelegenheid om weer wat speelminuten te krijgen. “Misschien wel”, beaamt Vanhaezebrouck. “Het wordt ook afwachten welke spelers we misschien beter niet doen spelen, want er zijn allerlei kleine klachtjes. Dan is het misschien het moment om een aantal jongens eens een wedstrijd te laten overslaan. Onze groep is ruim. Op Lemajic na waren we voltallig voor de match op Genk. Maar er zullen er wel zijn die deze week een onderhoudsbeurt krijgen, om het even in termen van automechaniek te zeggen.”

Achteraan zit AA Gent wel krap, wat maakt dat Hanche-Olsen, Ngadeu en Okumu nagenoeg alles spelen. De match tegen Bilzen zou dan ook een gelegenheid kunnen zijn om een van hen te ontlasten door bijvoorbeeld Marreh achteraan te posteren. “Dat is een optie”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar ik ga geen elf anderen opstellen. Als dat niet nodig is, moeten we niet alles gaan omgooien. Maar met de automatismen die wij inoefenen op training, mag het geen probleem zijn om enkele andere jongens in te zetten.”

“Ik wil absoluut vermijden wat in dergelijke matchen wel eens zou kunnen gebeuren: een vorm van onderschatting of nonchalance. Ik zal mijn spelers nog eens nadrukkelijk wijzen op de manier waarop wij vorig jaar uitgeschakeld zijn door Eupen, toen de beker ons prioritair doel was. We hebben toen een hele slappe tweede helft gespeeld, met een aantal sterkhouders die het gewoon hebben laten afweten. Dat had puur met mentaliteit te maken. Dat is dan mijn verwittiging naar deze bekercampagne: zoiets zal ik absoluut niet accepteren. Als ik er zou zien die geen goesting hebben of die spelen met het idee dat ze tegen een ploeg uit tweede amateur een paar tandjes lager kunnen schakelen, dan zal dat zijn repercussies hebben voor de volgende wedstrijden.”

“Dat signaal zal ik naar de groep toe ook overduidelijk geven”, aldus HVH. “Ik vind dat je respect moet hebben voor je tegenstander. De beste manier om respect te tonen, is er vol voor gaan. Wie denkt dat het tegen een ploeg uit tweede amateur op één been ook kan, is totaal respectloos. Daarom gaan we ook niet alles omgooien. De voorbije weken en maanden hebben wij 16, 17 of 18 jongens vaak ingezet, met wat rotatie. Je mag ervan uitgaan dat het hoofdaandeel van de basisploeg tegen Bilzen uit die groep zal komen, aangevuld met een paar jongens die de laatste tijd wat minder hebben gespeeld.”

