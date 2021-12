Hattrick versus tweeklapper en door het oog van de naald: ook AA Gent, KV Mechelen, Eupen, OHL en KV Kortrijk naar kwartfinales Croky Cup

Racing Genk-Club Brugge: 3-3 (3-5 na strafschoppen)

Nieuwe dreun voor Racing Genk tegen Club Brugge. De landskampioen trok in een knotsgekke partij, gekruid met zes goals, na strafschoppen aan het langste eind. Club zit bij de laatste acht, Genk ontwaakt morgen alweer met een kater.

Volledig scherm © Photo News

Lommel-AA Gent: 0-2

AA Gent kwalificeerde zich verdiend voor de kwartfinales van de Croky Cup. Tweedeklasser Lommel was een maatje te klein voor de Buffalo’s. Julien De Sart maakte het verschil met een doelpunt in elke helft.

Volledig scherm © Photo News

KV Mechelen-Cercle: 2-1

Nikola Storm, dames en heren. Diep in de verlengingen trapte hij KV Mechelen tegen Cercle Brugge met een fantastische goal naar de kwartfinales.

Volledig scherm © Photo News

Westerlo-OH Leuven: 2-3

OH Leuven is door het oog van de naald gekropen. Twee minuten voor tijd trapte Schrijvers de 2-2 tegen de touwen, om in de extra tijd helemaal over KVC Westerlo te gaan. De soevereine leider uit 1B speelde nochtans scherper, vinniger dan de Leuvenaars. Na 17 minuten moesten aanvoerder Mercier als Mabea al gaan douchen na wat leek op een kopstoot van de OHL-aanvoerder.

Op dat moment had het al 1-0 kunnen staan voor de thuisploeg, maar Daci werd afgevlagd voor offside. Vijf minuten na die rode kaart schoot Remmer de bal toch voorbij OHL-doelman Runarsson: 1-0. Westerlo ging dan ook verdiend de rust in, ook al mikte OHL twee keer nipt naast de winkelhaak. OHL leek zich te herpakken na rust en kwam op gelijke hoogte via De Norre, maar lang hielden ze dat niet vol. Bernat profiteerde van slecht werken bij Chakla om de 2-1 op het bord te zetten. Via Schrijvers en een ultieme goal van Maertens bekert OHL dus toch nog verder. (NVE)

Volledig scherm © Photo News

Eupen-Zulte Waregem: 3-2

Voor Zulte Waregem is het bekeravontuur afgelopen. Niemand die dat voor mogelijk hield bij de rust. Gano had voor 0-2 gezorgd. Hij benutte daarvoor op maat getrapte voorzetten van Fadera en Dompé. Eupen kon daar weinig tegen inbrengen. Rocha, diepe spits ter vervanging van de uit ziekte terugkerende Prevljak, zat in de greep van Pletinckx en Boya, op het middenveld heerste Peeters niet en achteraan was Agbadou niet bij de zaak.

Na de rust sloeg het spelbeeld om. “We zakten te ver terug”, verklaarde De Bock achteraf. Het zal een van de redenen zijn geweest, maar niet de hoofdreden. De ommekeer had een naam: Smail Prevljak. Ingevallen in de 65ste minuut een goed voor drie doelpunten. “Smail had er zelfs vijf kunnen scoren, want vooraleer zijn eerste te maken miste hij twee betere kansen”, aldus AS-coach Stefan Krämer. (AR)

Volledig scherm Prevljak. © Photo News

KV Kortrijk-KV Oostende: 1-0

KV Kortrijk heeft zich ten koste van KV Oostende geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup. Kortrijk was de betere ploeg, maar het was vooral de kustploeg die een flauwe partij speelde. KVO was amper tot niet gevaarlijk. Na drie minuten spelen kregen de Kerels een unieke mogelijkheid om de netten te doen trillen. Selemani trapte in het strafschopgebied tegen de linkerhand van D’Haese en ref Boucaut wees dan ook zonder verpinken naar de stip. Selemani nam zijn verantwoordelijk en nam de elfmeter, maar net als tegen Eupen afgelopen zaterdag miste de Comorees. KVO-doelman Schelfhout pakte uit met een prima parade. De jonge goalie van Oostende - die zijn debuut maakte op het hoogste niveau - speelde een prima eerste helft. Hij hield Mbayo enkele minuten later eveneens van de openingsgoal. Ook op een kopbal van Radovanovic was hij alert. KVO kon voor de rust enkel dreigen via een schuchtere poging van Makhtar Gueye.

In de tweede periode was Kortrijk wederom de betere ploeg en de troepen van Karim Belhocine kwamen dan ook verdiend op voorsprong. KVK-aanvoerder Kristof D’Haene zwiepte de bal voor doel en Pape Gueye trapte van dichtbij staalhard in het dak van het doel. Na dat doelpunt van Gueye bleef het al Kortrijk wat de klok sloeg. Zowel Gueye als Mbayo lieten oog in oog met Schelfhout de 2-0 liggen. Het bleef dus 1-0. KV Oostende kon nooit aanspraak maken op de gelijkmaker en kan zich nu volledig focussen op de competitie. Kortrijk kon na vier gelijke spelen op een rij in de Jupiler Pro League eindelijk nog eens winnen. (IVDA)

Volledig scherm © BELGA

Morgen spelen Standard en Beerschot de laatste achtste finale in de Croky Cup. Gisteren won Anderlecht met penalty’s van Seraing.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.