Genk-spelers door het dolle heen bij aankomst aan Luminus Arena, voorzitter Croonen feest mee op dak van teambus: “Fantastisch!”

John van den Brom: “De busrit? Feest!”

John van den Brom was meer dan gelukkig. “Dit is het allermooiste. Zij hebben het verdiend”, vertelde hij voor de camera van VTM Nieuws. “Ik word er emotioneel van. De busrit? Dat was een feest.”

Peter Croonen: “We hebben een fantastische groep”

Feest, dat vat alles goed samen. Ook voorzitter Peter Croonen liet zich gaan. Hij klom zelfs mee de teambus op. “Voor alles een eerste keer. We hebben een fantastische groep, fantastische prijs en fantastische club. Dit is een mooie avond. Ik kan niet gelukkiger zijn. Zo’n ontlading hoort erbij. Helemaal Covid-proof is het niet meer - ik geef het toe. Maar dit is emotie. De jongens hebben er alles voor gegeven. Dit is een geweldige groep, die een hart heeft voor de club. Ze beseffen wat dit betekent. Fenomenaal. Het is ongelooflijk jammer dat we dit zonder fans moeten beleven, maar we maken er het beste van.”