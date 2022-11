Genk-Anderlecht is topaffiche in achtste finales, Club ontvangt STVV en Antwerp tegen Standard

Croky Cup Gen­k-spe­lers door het dolle heen bij aankomst aan Luminus Arena, voorzitter Croonen feest mee op dak van teambus: “Fantas­tisch!”

Teambus wordt partybus. De spelers en staf van Racing Genk kwamen vannacht omstreeks 01u00 toe aan de Luminus Arena mét de Beker van België in hun bezit. De Limburgers versloegen Standard gisteravond in de finale met 1-2. En of dat vlijtig werd gevierd. De spelers klommen het dak van de teambus op, trainer John van den Brom genoot, en voorzitter Peter Croonen gooide zich helemaal in het feestgedruis.

