Exit Gent in de Croky Cup: dramatisch seizoen Buffalo’s bereikt in Eupen nieuw dieptepunt

De Beker is de snelste weg naar Europa. Het is een huizenhoog cliché, maar het klopt wel. “We hebben drie overwinningen nodig en we zitten in Europa”, zo vatte Sven Kums het vorige vrijdag op zijn verjaardag samen. Wel, na vanavond zit Eupen op twee zeges van de Europa League. AA Gent begon dominant aan de wedstrijd, met veel balbezit, zoals we het gewend zijn van de Buffalo’s. Alleen kwam daar bitter weinig doelgevaar uit voort, ook dat raakten we intussen gewend. De passing van onder meer Odjidja - toch dé draaischijf - was in die eerste helft ondermaats. Toen hij in één fase zijn gebruikelijke niveau haalde, kwam daar meteen de grootste kans voor de bezoekers uit. Na het één-tweetje mikte Tissoudali op Defourny. En Eupen? Dat zette Bolat stevig aan het werk via Musona. Hij mocht volledig vrijstaand intrappen, maar de Turkse goalie redde knap. Dat was het zowat bij de rust.