Elsner kijkt naar anciens om seizoen nog enigszins te redden met beker: “Eerst karakter, dan pas prestaties”

“In het recente verleden heeft deze club van zich afgebeten in de beker”, zegt Elsner. “Laat ons hopen dat we dat nog eens kunnen. De ballast die we in de competitie meezeulen, kunnen we vanavond misschien heel even overboord gooien. We mogen een veeleisende wedstrijd verwachten, maar we hebben al vaker getoond dat we net in die matchen onze tanden laten zien, ook als we op achterstand kwamen.”