Dominant Anderlecht plaatst zich ten koste van KV Kortrijk voor halve finales Croky Cup

Anderlecht en KV Kortrijk streden in het Lotto Park voor een plaats in de halve finales van de Croky Cup. Recordtransfer Jérémy Doku en Alexis Saelemaekers kwamen de aftrap geven en dat inspireerde paars-wit duidelijk. De recordkampioen nam de wedstrijd meteen in handen en was de volledige eerste periode dominant. Vooral Kouamé was erg bedrijvig. De Ivoriaan - die straks naar de Afrika Cup vertrekt - was een paar keer erg gevaarlijk, maar Delle stond keer op keer pal. Tot minuut 34. Zirkzee stak Kouamé diep en die werkte oog in oog met Delle koelbloedig af. De huurling van Fiorentina scoorde ook ei zo na nog de 2-0 na een dramatische terugspeelbal va Sainsbury, maar deze keer kon hij de KVK-goalie niet verschalken. Enkele minuten later had Anderlecht dan toch hun dubbele voorsprong te pakken. Gómez deed de netten trillen na een afgeweken voorzet van Murillo. Kortrijk was voor de rust helemaal nergens.