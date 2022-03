Dominant Anderlecht legt met sprekend gemak Eupen over de knie en mag het op de Heizel opnemen tegen Gent

Croky CupAnderlecht heeft zich naar het voorbeeld van AA Gent gisteren geplaatst voor de finale van de Croky Cup. Na het 2-2-gelijkspel in de heenmatch maakte paars-wit het in eigen huis af tegen Eupen: 3-1.

Bekijk hieronder de samenvatting van de terugwedstrijd:

Een eerste bekerfinale sinds 2015. Dat stond op het spel voor Anderlecht, dat ernaar snakt om nog eens een prijs te pakken. Ook dat is al sinds de Supercup in 2017 geleden. Een ticket voor de finale mocht paars-wit eigenlijk niet ontglippen - in eigen huis waren de Brusselaars torenhoog favoriet tegen Eupen, ook al werd het in de Oostkantons zo’n maand geleden 2-2.

De Anderlecht-fans waren alleszins op de afspraak in het Lotto Park, waar door het nodige Bengaals vuur een rookwalm hing. Die was nog niet eens weggetrokken toen Murillo Anderlecht moederziel alleen op voorsprong kopte op een hoekschop. Een droomstart, maar lang kon de thuisploeg niet genieten van de bonus. Want nauwelijks enkele minuten later maakte Prevljak er met een afgeweken schot 1-1 van. Alles te herdoen.

Het was zowat het enige wat Eupen voor de pauze in aanvallend opzicht op de mat legde. Anderlecht domineerde, maar tot kansen komen bleek o zo moeilijk omdat de bezoekers het centrum stevig op slot hielden. Desonkdanks dook Anderlecht toch met een voorsprong de rust in. Na alweer een hoekschop kopte Magallan de 2-1 voorbij een niet helemaal vrijuit gaande Nurudeen.

Volledig scherm © Photo News

Wie hoopte dat Eupen na de onderbreking nog voor spanning kon zorgen, kwam bedrogen uit. Met dank aan Kouamé - de Ivoriaan kopte na een halve minuut in de tweede helft overhoeks raak. De doodsteek voor een strijdvaardig, maar offensief onmachtig Eupen. Dat Nuhu in de diepe slotfase nog een tweede gele kaart pakte, was niet meer dan een voetnoot.

Vincent Kompany zag z’n ploeg de wedstrijd volwassen uitvoetballen - dat is al anders gegaan. Anderlecht mag zich zo opmaken voor een finale tegen AA Gent op de Heizel. Inzet: een eerste prijs sinds 2017. Maar eerst die deelname aan play-off 1 nog veiligstellen.

Rustig blijven

Dat weet Kompany maar al te goed: “Play-off 1 is een strijd tussen meer dan één of twee ploegen. Met slechts vier plaatsen en zes à zeven topploegen is dat logisch. Nu moeten we even genieten van de overwinning, en zondag weer vol aan de bak tegen Oostende. We kunnen nu nog niet winnen van Gent, eerst wacht Oostende ons op.”

Wat hij zijn spelers meegeeft in aanloop van de bekerfinale? “Ik wil het niet te vaak herhalen, maar ik kan een klein beetje ervaring met de jongens delen: gewoon rustig blijven. We zullen tegen een sterke tegenstander spelen. Maar we moeten de finale zoals elke wedstrijd benaderen.”

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.