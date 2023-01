“Dit was de laatste wedstrijd van Michael Frey”: Antwerp-spits loopt na zege boos naar spelersbus

“Dit was de laatste wedstrijd van Michael Frey”, zei hij toen hij boos naar de spelersbus liep achteraf. Frey moet het dit seizoen voornamelijk hebben van invalbeurten als doublure van Janssen. Wanneer de twee niet samen aan de aftrap staan, krijgt de Nederlander meestal de voorkeur. Vorig seizoen was Frey toch goed voor 24 goals, en ook dit jaar staat de teller al op 9 in alle competities.