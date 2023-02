De eerste stap richting bekerfinale is gezet: Nieuwkoop schenkt Union zege tegen Antwerp met knappe kopbalgoal

Croky CupHet venijn zat in de staart: met een welgemikte kopbal slaagde Bart Nieuwkoop erin voor Union toch een goede uitgangspositie af te dwingen in een voor de rest spektakelarme wedstrijd. Union strafte zo een behoudend Antwerp af met 1-0.

KIJK. Nieuwkoop kopt de 1-0 tegen de netten

Maar het blijft moeilijk te zeggen wie na de heenmatch een stap dichter bij de bekerfinale staat. Antwerp geniet over een dikke maand het thuisvoordeel, maar voor Union geldt dit seizoen dat ‘thuis of uit’ eigenlijk geen zak uitmaakt: het Brusselse team is altijd en overal te duchten.

Het vrijwaren van een goede uitgangspositie speelde mee in het achterhoofd tijdens de heenwedstrijd. Strijdlust en intensiteit was er genoeg, maar beide ploegen bouwden de nodige voorzichtigheid in en hielden steeds voldoende volk achter de bal. Zowel Union als Antwerp kunnen bovendien leunen op een erg solide defensie. Zo krijg je een match waarin het moeilijk is om gaatjes te vinden.

Tekenend voor de eerste helft: beide doelmannen moesten geen enkele bal tussen de palen redden. Hier en daar vloog wel een schotje naast (Nilsson) of richting de bomen in het Dudenpark (Ekkelenkamp), maar boeiend is anders. De eer voor de beste actie kreeg Lapoussin voor Union achter zijn naam: hij speelde op het kwartier met een telegeleide kruispas Lazare vrij, maar diens balcontrole was ondermaats: weg kans. Voor de rest gaven de twee compacte blokken geen krimp.

Volledig scherm © Photo News

Weinig spektakel dus, maar de Unionspionkop en de talrijk meegereisde fans lieten zich wel luidkeels met gezangen horen. In de tribune zat trouwens ook Dante Vanzeir: hij kwam zich samen met zijn familie nog een keer aan de nostalgische voetbalsfeer in het Joseph Marienstadion laven, voor hij afreist naar de VS en zijn avontuur in de Major League Soccer bij New York Red Bulls.

Union ging na de rust toch iets nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt. Boniface zorgde voor de eerste poging binnen de palen met een welgemikte kopbal: doelman Butez redde knap, maar de lijnrechter vlagde ook voor buitenspel. Eindelijk animo? Voor heel even toch: Union drong wel aan, maar botste steeds op een muur.

Volledig scherm © Photo News

Antwerp kon zich best vinden in de brilscore. Dat maakte trainer Mark van Bommel kort na het uur duidelijk toen doelman Butez de bal had en mocht uittrappen zonder dat Union druk kwam zetten. ‘Doe maar rustig aan’, gebaarde Van Bommel aan de zijlijn.

Het publiek van Union mocht zich daarna nog opwarmen aan het debuut van Yorbe Vertessen, die in de aanval Vanzeir moet doen vergeten. Hij kreeg een warm onthaal bij zijn invalbeurt als vervanger voor Boniface. Alles leek op een bloedeloos einde van een wedstrijd, maar het venijn zat dan toch in de staart. Met een gave voorzet vond Lapoussin het hoofd van Nieuwkoop, die de bal overhoeks in doel legde. Zo mocht Union alsnog juichen, maar het laatste woord is nog lang niet gezegd: op de Bosuil zal het spektakel wellicht ook veel groter zijn.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.