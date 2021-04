De beker gaat naar Racing Genk! Limburgers kloppen Standard na goals Ito en Bongonda

Croky CupRacing Genk mag z’n vijfde Beker van België in de prijzenkast zetten. ‘t Werd nog even nagelbijten, maar uiteindelijk haalden de Limburgers het verdiend van Standard: het werd 1-2. Kijk hierboven naar de nabeschouwing!

Wat zal Genk-coach John van den Brom in de wolken zijn - misschien nog wel het meest van al wie Genk een warm hart toedraagt. Voor vanavond won de Nederlander nog nooit een bekerfinale, maar met die kwalijke traditie werd dus afgerekend. Met dank ook aan het aanvallende geweld waarover hij beschikt. ‘t Was pas na de rust dat de zo gevreesde drietand Bongonda-Ito-Onuachu toesloeg: helemaal aan het begin van de tweede helft schoot Ito op aangeven van Bongonda raak in de verste hoek, zowat tien minuten voor tijd verzilverde diezelfde Bongonda een assist van Onuachu. De 54ste en de 55ste goal, als je de doelpunten van het trio dit seizoen optelt. Fenomenale cijfers.

Op die Genkse bekertriomf viel al bij al weinig af te dingen - daarvoor was Standard lang te onmondig. De eerste helft was niet slecht, maar na twee gelijke spelen in de competitie bleek vandaag nog maar eens hoe zeer beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Voor de pauze waren de Rouches voetballend misschien wel dat tikkeltje beter, maar Genk was wel de gevaarlijkste ploeg. En ‘t gevaar kwam voor een keer niet - toen nog niet althans - vanuit de voorlijn, maar wel vanuit de tweede lijn. Na nog geen vijf minuten voetballen joeg Thorstvedt de bal al tegen de paal, voorbij het halfuur schoot aanvoerder Heynen net naast.

Maar zoals gezegd was er na de pauze al snel die goal en die brak de wedstrijd helemaal open. Tussendoor had Genk de score nog verder kunnen opdrijven, maar telkens stokte het wel ergens voor de zone van de waarheid of bracht Bodart redding - zoals met die voetveeg op een nieuwe poging van Thorstvedt. Net op het moment dat Genk gewonnen spel leek te hebben, kopte de ingevallen Muleka machtig raak. ‘t Werd zo nog even bibberen voor de Limburgers, maar nadat Sissako ook nog rood pakte na een aanslag op Bongonda, was de strijd helemaal gestreden. Geen negende beker voor Standard dus, wel een vijfde voor Racing Genk.

