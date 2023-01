CROKY CUP. Zulte Waregem in halve finales: Fadera en Vormer (vanop de stip) nekken tien Kanaries

Croky CupTwee thuiszeges op rij: bij Zulte Waregem kan de pret niet op. De strijd om het behoud wordt er nog een van lange adem, maar tussendoor kan Essevee zijn seizoen wat kleur geven in de beker. Tegen tien Kanaries van Sint-Truiden, dat al na 44 seconden keeper Schmidt met rood zag afdruipen, moest het team van Mbaye Leye niet eens goed spelen om toch het verschil te maken. Alieu Fadera en Ruud Vormer (vanop de stip) scoorden, en vooral de Nederlander werd daar uitbundig om bejubeld. Vrijdag kent Zulte Waregem zijn tegenstander in de halve finales.

Volledig scherm Alieu Fadera scoort, Jo Coppens is er aan voor de moeite. © BELGA

Volledig scherm Sensatie na 44 seconden: rood voor Schmidt. © BELGA

De bekerconfrontatie tussen Zulte Waregem en Sint-Truiden begon zonder Christian Brüls (door een clausule in diens transferovereenkomst mocht hij tegen zijn ex-club niet worden opgesteld) maar wel met absolute sensatie. Nog voor de eerste minuut helemaal verstreken was, werd STVV-doelman Daniel Schmidt al terug onder de douche gestuurd. In de neergutsende regen heeft de Japanner net buiten de zestien Ramirez onderuit gehaald, en ref Boucaut trekt zonder aarzelen rood. We speelden op dat ogenblik exact 44 seconden. Na vijf minuten “pauze” kwam Jo Coppens in doel en haalde Hollerbach de jonge Olivier Dumont naar de kant. Leuke eerste basisplaats voor de Luikenaar...

Coppens kon zich in het Truiense doel al heel snel onderscheiden. Na handspel van Hayashi op een poging van Vormer legde Boucaut de bal op de stip. Gano ging voor zijn vierde strafschopgoal van het seizoen, maar trapte binnen het bereik van Coppens. De spits van Zulte Waregem plaatste even later een niet te missen kans naast. Ondertussen was eerste assistent Devillers geblesseerd uitgevallen en vervangen door vierde official Wim Smet.

Net voor de eerste 45 minuten verstreken waren, klom Zulte Waregem op voorsprong. Nadat Bossut op een zeldzame Truiense tegenstoot Bruno van de 0-1 had af gehouden, zette Fadera de 1-0 op het bord. Hij schoof de bal netjes onder Coppens door, na goed voorbereidend werk van Ramirez en Gano. Tot de rust volgden dan nog... 12 extra-minuten. Drie keer had het spel lang stilgelegen: 5 minuten na de rode kaart, 3 minuten na de strafschop en 4 minuten na de arbitrale wissel.

Tijdens het eerste kwartier na de pauze deed Sint-Truiden, ondanks het numerieke ondertal, nog lovenswaardige pogingen om zich terug in de match te knokken. Bossut was echter alert op een vrijschop van Boya en een verrassend schot van Bruno. Aan de overkant haalde Zulte Waregem uiteindelijk even voorbij het uur de trekker over. Coppens graaide de doorgebroken Fadera naar de benen, Boucaut legde de bal weer op de stip en de thuissupporters riepen luidkeels om “Ruud, Ruud, Ruud”. Vormer liet zich niet pramen: hij knalde met volle kracht zijn eerste goal voor Zulte Waregem tegen de touwen en Zulte Waregem naar de halve finales.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.