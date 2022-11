CROKY CUP. Standard zwoegt zich voorbij Dender - Deinze wipt Eupen - Seraing walst in verlengingen over Charleroi - OHL heeft geen kind aan Francs Borains

Deinze wipt Eupen

Veel wijzigingen bij beide ploegen voor deze partij van de zestiende finales van de Beker van België: zes bij Deinze, zeven bij Eupen. Want voor beide teams – Eupen speelt komend weekeinde een zespuntenwedstrijd bij Zulte Waregem, Deinze wil op Jong Genk definitief afstand nemen van de gevarenzone in 1B – is de competitie veel belangrijker. Het was lang wachten op enige dreiging, maar die kwam van de thuisploeg. Zeven minuten voor de rust stifte De Belder een doorsteek van Hendrickx over doelman Nurudeen. Vijf minuten later mocht de Ghanees een tweede keer vissen. Centrale verdediger Quintero kopte een hoekschop van El Bouchataoui in.