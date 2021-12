Club Brugge straft geblunder bij OHL genadeloos af en knokt zich bij laatste vier

Sinds de Europese uitschakeling strijdt Club Brugge nog maar op twee fronten mee. De Croky Cup winnen is zo nog meer een doel geworden in Brugge dit seizoen. Daarvoor was de opdracht duidelijk: net als vorige week OH Leuven inblikken. Philippe Clement liet niets aan het toeval over en stuurde z’n vaste basiself de wei in.