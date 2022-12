Carl Hoefkens na smadelijke 1-4 tegen STVV: “Crisis? Dat wil ik niet zeggen. Maar een leuke sfeer is anders”

“Wanneer je als Club Brugge zijnde met 1-4 thuis verliest in een competitie waarvan je een doel hebt gemaakt, zorgt dat alles behalve voor een leuke sfeer”, sprak de T1 van Club. “Ik ga niet spreken over een crisis. Dan kijk ik vooral naar de manier waarop wij trainen en werken: die is goed. Dat zag je in de openingsfase. De dingen waarop we getraind hebben, die kwamen eruit. Alleen op moment dat de druk hoger wordt na tegengoals, dan is het van moeten en daar hebben we problemen mee. Daarin moeten we stappen zetten om dezelfde kwaliteit te behouden.”