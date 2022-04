Ashimeru valt in maar moet al na 15 minuten in tranen weer naar de kant, zit zijn seizoen erop?

Bekijk hier de samenvatting van de bekerfinale:

De vorige wedstijd van Ashimeru - die zich voordien tot revelatie had ontpopt - dateerde van 20 maart, tegen... AA Gent. Op het einde van die match (1-0-nederlaag) blesseerde de Ghanees zich aan de enkel en miste hij het slot van de reguliere competitie. Met oog op de bekerfinale bleef Anderlecht karig met informatie over Ashimeru’s medische toestand, maar de middenvelder raakte net fit genoeg om op de bank plaats te nemen. “Voor een finale doe je altijd net iets meer om te kunnen spelen”, bevestigde Kompany. “Het profiel van Majeed sloot naadloos aan bij wat we nodig hadden in de tweede helft. Gent oogde vermoeid op het middenveld en ik dacht dat we ze daar konden pakken. Het leek dus de perfecte beslissing.”

Het draaide anders uit. Ashimeru ging tot twee keer toe tegen de grond met pijn aan diezelfde enkel. Hij leek de pijn eerst nog te kunnen verbijten, maar de tweede keer was er te veel aan. Gegokt en verloren, Ashimeru verliet het veld in tranen en werd getroost door een viertal ploegmaats. Hoelang Ashimeru precies out zal zijn, was gisteren nog niet duidelijk. Maar aangezien de Ghanees al een maand revalideerde van zijn vorige blessure, zou zijn seizoen er wel eens op kunnen zitten. Kompany houdt zo Olsson en Kana - die prima inviel en koelbloedig een strafschop omzette - als opties over in de Champions’ play-offs.

Ashimeru was overigens lang niet de enige die een blessure of krampen opliep of vermoeid was. Liefst 33 spelers kwamen gisteren in actie: een record voor een Belgische bekerfinale.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News