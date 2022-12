Antwerp niet zonder zorgen naar bekerclash: plots heeft Van Bommel middenvelders te kort

Twee dagen na de zinderende finale van de Wereldbeker is het back to reality voor de Belgische voetballiefhebbers. De achtste finales van de beker worden vandaag al op gang getrapt, met Antwerp-Standard als één van de meest in het oog springende confrontaties. “Ik heb er veel zin in”, liet Mark van Bommel tijdens zijn persconferentie daags voor de match optekenen. “Een bekerwedstrijd is altijd iets speciaals en we kunnen de supporters een mooie affiche bieden.”

Van Bommel ziet het dus zitten, hoewel hij mogelijk zal moeten improviseren op de middenstrook. Da’s best opvallend, want begin augustus leek de weelde in die sector nog heel groot bij Antwerp. Inmiddels werden Birger Verstraete, Pierre Dwomoh en Alexis De Sart verhuurd, terwijl Faris Haroun al geruime tijd geblesseerd aan de kant staat. Het verhaal van Radja Nainggolan is eveneens bekend. De voormalige Rode Duivel werd na enkele extrasportieve fratsen afgeserveerd en mag uitkijken naar een nieuwe club. Christopher Scott lijkt dan weer meer als een flankaanvaller dan als een middenvelder te worden beschouwd door Van Bommel.

Vermeeren en Ekkelenkamp

Op die manier bleven er vlak voor de WK-break nog vier inzetbare middenvelders over. Wat meer is, tegen Standard zou de keuze misschien nóg wat beperkter kunnen worden. “Pieter Gerkens en Alhassan Yusuf zijn twijfelachtig. Net als Michel-Ange Balikwisha, trouwens”, verklapte Mark van Bommel. De weelde van afgelopen zomer is dus omgeslagen in schaarste. Van Bommel moet nu hopen dat hij Gerkens en/of Yusuf toch op erg korte termijn kan recupereren.

Verder is het op het middenveld rekenen op de amper 17-jarige Arthur Vermeeren (die het half november op Club Brugge overigens prima deed) en Jurgen Ekkelenkamp. De Nederlandse belofteninternational ging veelbelovend van start bij de Great Old, maar kende nadien een terugval. Het zou Antwerp goed uitkomen, moest Ekkelenkamp tijdens de competitie-onderbreking zijn tweede adem hebben teruggevonden. In de met 2-0 gewonnen oefenmatch van vorige week tegen Kortrijk maakte Ekkelenkamp alleszins de negentig minuten vol. Een goed voorteken?

Vervanger voor Nainggolan?

Op vers bloed van buitenaf is het sowieso nog wachten tot januari. De kans dat Antwerp deze winter een waardige vervanger zal proberen te halen voor de verguisde Radja Nainggolan lijkt hoe dan ook groot. De Pool Mateusz Klich werd door de Poolse pers aan het stamnummer 1 gelinkt, maar zit tot op heden nog steeds bij het Engelse Leeds United.

“Ik verwacht nog wel iets van de wintermercato”, gaf Van Bommel daags voor Standard nog aan. “Marc Overmars (technisch directeur, red.) en ik staan daarover constant in contact. Het is logisch dat je rondkijkt naar versterking, ook in functie van blessures waarmee je wordt geconfronteerd. En we hebben dit seizoen al best onze portie blessures gehad.”

