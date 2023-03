Antwerp klopt Union na strafschoppen en speelt de bekerfinale tegen KV Mechelen

KV Mechelen en Antwerp strijden op 30 april op de Heizel om de beker van België. Het stamnummer 1 had zijn werk tegen een taai Union, maar uiteindelijk zorgde Gaston Avila in de strafschoppenreeks voor de bevrijding. Antwerp blijft zo op koers voor zijn tweede prijs in drie jaar.

Groot feest in Deurne-Noord, maar daar ging wel een avond knokken en zwoegen aan vooraf. Na de 1-0 nederlaag in het Dudenpark moest de Great Old absoluut scoren en dus toonde de thuisploeg van in het begin veel drang naar voren. Binnen de twee minuten had Union drie overtredingen nodig om een vroeg Antwerpse offensiefje af te stoppen. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam ook van het team van Mark van Bommel. Ekkelenkamp bediende Janssen, maar die stond iets voorbij de bal en trapte van op tien meter binnen het bereik van doelman Moris.

Voor Union, dat spits Nilsson had opgeofferd voor extra middenvelder El Azzouzi, was het afzien in het openingskwartier. Na die eerste Antwerpse storm kwamen de Brusselaars wel meer in de match. Een match die in de eerste helft trouwens volgens het voorspelbare scenario verliep: Antwerp had het meeste initiatief, terwijl Union loerde op de omschakeling. Op slag van rust leidde zo’n snelle uitbraak tot een aardige poging van Lynen, die naast belandde.

Kort voordien had Antwerp overigens een opdoffer van jewelste moeten verwerken. Bij een schot op doel na een stilstaande fase voelde Alderweireld plots iets trekken in de dij. Einde verhaal voor de 127-voudige Rode Duivel, die vloekend van het veld stapte. Alderweireld had zich ongetwijfeld iets anders voorgesteld bij zijn 34ste verjaardag. De vijftien jaar jongere Zeno Van Den Bosch was zijn vervanger.

Bij de start van de tweede helft werd er in de rood-witte spionkop massaal Bengaals vuurwerk afgestoken. Het zal Antwerp straks ongetwijfeld wel weer een stevige boete opleveren, maar ergens leek het de spelers op het veld toch te inspireren. De jongens van Van Bommel duwden opnieuw wat meer door en dat leidde nog voor het uur tot een doelpunt. Vincent Janssen trapte een vrije trap die hij zelf had afgedwongen loeihard en loepzuiver tegen de touwen. Janssen – hoe belangrijk is die, zeg – deed de Bosuil ontploffen.

Na de openingstreffer ging Antwerp nog een tijdlang verder op enthousiasme en adrenaline. Janssen kwam héél dicht bij de 2-0, maar vond uiteindelijk de paal op zijn weg. Pech voor de Nederlandse international. Nadien waagden ook Kerk, Balikwisha en De Laet hun kans. Aan de overkant deed Boniface Antwerp even schrikken. Telkens werd het net niet: overuren dus.

De verlengingen werden – zoals zo vaak – een maat voor niets. Beide ploegen dachten in eerste instantie aan de organisatie en misten misschien ook wat offensieve frisheid. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. In die reeks miste Vincent Janssen voor de tweede keer in zijn carrière een penalty (op dertig). Maar omdat Jean Butez er twee van Union pakte en Avila de beslissende strafschop omzette, mag Antwerp toch naar de finale.

