Anderlecht smeert Union forfaitcijfers aan na dubbels Nmecha en Diaby - volg de loting voor kwartfinales hier LIVE!

‘t Was met open vizier dat beide teams begonnen aan de Brusselse derby. Het eerste wapenfeit was echter een verdwaalde vuurpijl die op de een of andere manier op het veld was geraakt, maar het was toch Anderlecht dat op voorsprong klom. Amuzu vond Nmecha, en die trof van dichtbij raak. Wat later had het 0-2 kunnen staan na een monumentale blunder van Union-doelman Moris, maar die zette zijn fout in extremis nog recht. En 0-2 was op dat moment trouwens ook een te zwaar verdict geweest voor de leider in 1B, die vooral voor rust aardig meedeed. Vanzeir had al snel voorlangs geschoten, terwijl Teuma de beste kans voor de thuisploeg op Wellenreuther besloot. Ook de bezoekers waren er nog eens dicht bij, maar El Hadj liet de opgelegde kans op 0-2 liggen.