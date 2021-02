Anderlecht plaatst zich ondanks gemiste kansen voor volgende ronde na verdiende zege bij FC Luik

Anderlecht was zeker niet met de verkeerde ingesteldheid naar Luik afgezakt. Na enkele minuten moest Luik-doelman Debaty Mukairu al van de 0-1 houden. Met het schot van Bruun Larsen had de goalie wat meer moeite, Nmecha kopte dan weer over. De thuisploeg dreigde enkel op een hoekschop via Lallemand. Toch liet Luik zich zeker niet naar de slachtbank leiden. De thuisploeg hield bij momenten de bal uitstekend in de ploeg, al resulteerde dat niet in kansen.

Die bleven er wél komen voor Anderlecht. El Hadj mikte voorlangs, maar enkele minuten later was het toch raak voor paars-wit. Debaty speelde veel te hard in op Rodes, die z’n controle miste en de bal zo verspeelde aan Nmecha. Uiteindelijk was het Mukairu die de bal in de verste hoek binnenprikte. Anderlecht dook zo met een 0-1-voorsprong de rust in. Die had groter kunnen zijn, maar Nmecha, Amuzu en Bruun Larsen lieten na de voorsprong uit te diepen.