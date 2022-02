Anderlecht ontsnapt in slotminuut aan nederlaag tegen Eupen dankzij opmerkelijke VAR-penalty

De Heizel leek even heel veraf voor Anderlecht. Tot de VAR in de absolute slotfase Anderlecht toch nog een strafschop schonk. Refaelov nam zijn verantwoordelijkheid en wendde zo toch een kleine crisis in het Lotto Park af. Een ongeïnspireerd Anderlecht gaf in de Oostkantons een vroege voorsprong weg en leek finaal dus ook het deksel op de neus te krijgen.

De kleine revolte van Benito Raman had niet het gewenste effect. ‘Knop omdraaien en gas geven.’ Maar dan vanop de bank, andermaal. Kompany behield het vertrouwen in de elf die aan de Brusselse derby begonnen. Met Kouamé en Zirkzee dus. Vincent lachte al snel in zijn vuistje. Zirkzee dropte een afgeweerde bal terug in de zestien en Kouamé werd op de hakken gelopen door Agbadou op het moment dat hij wilde afdrukken. Lardot wees kordaat naar de stip. Rondom ons werd gegrommeld achter de mondkapjes met panda-afbeeldingen. Refaelov maalde er niet om en schoof de bal keurig in het hoekje. Anderlecht meteen op rozen in de Oostkantons, maar de thuisploeg herpakte zich snel.

KAS Eupen staat voor de derde keer in tien jaar in de halve finale van de beker van België en wil graag voor de eerste keer doorstoten naar de finale. Aanvankelijk met schoten uit de tweede lijn, maar de eerste keer in de box was het meteen prijs. Müsel opende mooi op Alloh. Teddy is de voornaam van de winger die door PSG aan Eupen wordt uitgeleend. Hij zocht het duel op met Mykhaylichenko en ging gretig over het been van de Oekraïner. Een linksbenige op rechtsback, het blijft toch een risico. Mykhaylichenko illustreerde waarom. Ook nu was de strafschop terecht en Prevljak schoof de gelijkmaker voorbij Van Crombrugge. De glimlach achter de pandamaskers keerde snel terug.

Als Anderlecht dreigde kwam het gevaar via Joshua Zirkzee. Prima balbehandeling en met de snelle voetjes probeerde hij Kouamé nog een paar keer te lanceren. Groot gevaar kwam er niet uit voort. Kompany jutte zijn ploeg op, maar echt dominant was Anderlecht nooit. Op Zirkzee na miste Anderlecht de finesse om in de zone van de waarheid het verschil te maken, een weerkerend fenomeen.

De partij kabbelde verder aan de Kehrweg. Wilde er iemand graag een optie nemen op de finale? Gelukkig was het niet te koud in Eupen, want warm kregen we het er niet van. Magallan moest nog een keer attent reageren met een doortastende tackle voor Prevljak gevaarlijk kon zijn.

‘Keep pushing guys’, vuurde Kompany z’n manschappen na de rust fel aan. Anderlecht kampeerde de tweede helft wel voornamelijk op de helft van Eupen, dat zich hoe langer hoe meer verzoend leek te hebben om dat gelijkspel te verdedigen in Brussel. Anderlecht wilde graag al meteen zekerheid over de kwalificatie voor de bekerfinale. Maar zekerheid over die date met Club Brugge of AA Gent op de Heizel heeft Anderlecht allerminst. Vooral omdat Anderlecht toch o zo moeilijk tot kansen komt. Een gebrek aan tempoversnellingen en creativiteit, zo wordt het moeilijk tegen gelijk welke tegenstander die vanuit een stevige organisatie speelt.

Kompany gooide drie verse krachten in de strijd. Ashimeru, Amuzu en Raman, die kwam Zirkzee vervangen, de beste Brusselaar in onze ogen. Het leverde allemaal niets op. Tot een kwartier voor tijd had Anderlecht zelf amper een kans weggeven. De ingevallen N’Dri ontdeed zich simpel van Amuzu en vond Stef Peeters in de zestien. Peeters verschalkte Magallan en via de paal verschalkte hij Van Crombrugge. Het doemscenario leek zich te voltrekken en de crisis loerde om de hoek. Tot minuut 93. Peeters tikte Refaelov aan op de rand van de zestien. Net erbuiten oordeelde Lardot, net erbinnen corrigeerde de VAR. Millimeterwerk. Refaelov behoedde Anderlecht nogmaals vanop de stip voor een nieuwe fikse opdoffer. Zondag komt Eupen naar het Lotto Park in de competitie. De return in de beker is voor begin maart.

