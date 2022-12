AA Gent zet tienkoppig Cercle Brugge in tweede verlenging opzij en gaat naar kwartfinales

KIJK. Gent zet Cercle pas heel laat in de verlengingen opzij

We horen het Hein Vanhaezebrouck nog zo zeggen toen Dino Hotic AA Gent in oktober eigenhandig oprolde. “Kenden mijn verdedigers Hotic dan niet? Ze lieten hem telkens trappen met links.” Na tien minuten was het vanavond wéér zover. Gevaarlijk schot van de Sloveen, dat nipt naast zoefde. Brrr. Terwijl AA Gent in de eerste helft voorin geen bal kon bijhouden, maakte het zichzelf achterin onnodig moeilijk. Het was - vooral ín balbezit - bibberen en beven. Met een dramatische pass van Ngadeu als frappantste voorbeeld. Hij had geluk dat Deman vervolgens de buitenkant van de paal raakte. Als de Kameroener een contractverlenging wil afdwingen, zullen die foutjes er toch uit moeten. Veel meer dan afstandsschoten van Odjidja en De Sart geraakte een onmondig AA Gent overigens niet voor de pauze, terwijl Lopes nog van dichtbij over knalde. 0-0 halverwege.

Volledig scherm © BELGA

Vanhaezebrouck greep in met een logische wissel. In: Hjulsager. Out: De Sart. De middenvelder verving de geschorste Kums en kon niet verbergen dat hij wedstrijdritme mist. Eens onder druk leed hij al te veel balverlies. Het zal nog even duren vooraleer we de beste De Sart zullen zien. Logisch, na een halfjaar waarin hij door blessures amper speelde.

Met Hjulsager in de ploeg draaide het beter. Sterker zelfs: de Deen kwam vrijwel meteen tot scoren. Samoise met een steekpass, Hjulsager knalde oog in oog met Warleson binnen. Máár de lijnrechter had buitenspel gezien. Nipt was het alleszins, maar zonder beelden of VAR viel de beslissing niet te checken. AA Gent léék het gaspedaal eindelijk helemaal in te duwen en... viel dan weer stil. Met alle gevolgen van dien. Somers stuitte op Nardi, die ook Denkey van een openingstreffer hield met een geweldige redding. Het was alle hens aan dek bij de Buffalo’s. Torunarigha en co. waren het helemaal kwijt en keilden de ene na de andere bal wild weg. 90 minuten brachten geen goal op, AA Gent moest de klus klaren in de verlengingen. De rode kaart (tweede geel) voor Deman als ferme opsteker. Tegen tien man maakten de Buffalo’s het verschil in het laatste kwartier. Fofana met een uitstekende pass voor Hauge, die Cuypers de 1-0 liet scoren. Zucht van opluchting in de Ghelamco Arena. Een afgeweken schot van Fofana dat binnen dwarrelde en Warleson verraste, deed de boeken helemaal toe: 2-0. Een overwinning zonder glans voor AA Gent, dat zich wel mag opmaken voor de kwartfinales.

Volledig scherm © BELGA

