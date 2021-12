AA Gent is een maatje te groot voor tweedeklasser Lommel: De Sart maakt het koel af met pegel en penalty

Croky CupAA Gent kwalificeerde zich verdiend voor de kwartfinales van de Croky Cup. Tweedeklasser Lommel was een maatje te klein voor de Buffalo’s. Julien De Sart maakte het verschil met een doelpunt in elke helft.

AA Gent kende een uitstekende week. Groepswinnaar in de Europa League, een plaatsje bij de laatste acht in de Belgische beker én in de competitie teruggekeerd tot op twee punten van de play-off 1-plaatsen. Zaterdag krijgen de Buffalo’s in Leuven de kans om weer wat dichter bij de top vier te schuiven.

Hein Vanhaezebrouck had vooraf geen ruimte gelaten voor twijfel: AA Gent wil zolang mogelijk op drie fronten strijden. Dat vertaalde zich ook in zijn opstelling. In Lommel was er nauwelijks marge voor rotatie. In vergelijking met de spektakelmatch tegen Standard kwamen De Sart en Castro-Montes in de ploeg voor Owusu en Samoise, maar een verzwakking kon je dat niet noemen. Achteraan kreeg ‘Mike’ Ngadeu wél rust, maar de Kameroener had tot nog toe ook zowat alles gespeeld. Okumu nam zijn plaats centraal in de defensie over, Godeau kwam in het team.

De intenties van AA Gent waren ook meteen duidelijk op het veld. De eerste kans was wel voor Lommel, maar Thordarson mikte over het doel van Bolat. De Buffalo’s reageerden meteen. Tarik Tissoudali zorgde ervoor dat doelman Fiermarin al snel twee keer aan de bak moest. Eerst bezorgde hij Nurio een kopkans, even later dwong hij de Lommelse doelman op aangeven van Depoitre zelf tot een save.

Volledig scherm © Photo News

Scoren deed AA Gent uiteindelijk na een weggewerkte hoekschop, die door De Sart van buiten de rechthoek in de kruising gejaagd werd. Fiermarin had geen schijn van een kans. Lommel reageerde nog met een vrijschop van Kis op de paal, maar dat was het sein voor de Buffalo’s om door te duwen. Twintig minuten lang kwam Lommel nog amper weg van zijn eigen helft. De Buffalo’s zetten hoog druk, ze recupereerden de bal telkens bijzonder snel en ze lieten die zelf snel van voet tot voet gaan. Het was pompen voor Lommel, dat met een vijfmansdefensie aantrad.

Volledig scherm © BELGA

Het voetbal van AA Gent was voor de rust net als tegen Standard uitstekend, alleen beloonden de Buffalo’s zichzelf weer te weinig in de zone van de waarheid. Odjidja mikte in één tijd centimeters naast, op aangeven van Castro-Montes mikte Depoitre met de kop al even nipt naast. Ook een kopbal van Okumu belandde in het zijnet, maar de beste mogelijkheid was weer voor Depoitre: hakje Odjidja, ééntijdsvoorzet van Nurio, maar ‘Lolo’ slaagde er nog in om de bal van binnen de kleine rechthoek over doel te mikken. Een dot van een kans, die altijd binnen had gemoeten.

Zo bleef het verschil op het scorebord nipt. Op een zeldzame uitbraak van de thuisploeg kreeg Anello plots een uitstekende kopkans, maar hij knikte de bal hoog over. Kort na de rust lanceerde een klaarkijkende Odjidja Depoitre, maar Neven was net op tijd terug om de 0-2 te voorkomen. Diezelfde Neven miste even later een goeie kans. Maar goed ook voor scheidsrechter Dierick, want die mogelijkheid vloeide voort uit een onterecht toegekende hoekschop. Maar het dient gezegd: Lommel zat wel beter in de wedstrijd dan voor de rust. Zo bleef AA Gent met zijn krappe voorsprong op een dunne koord dansen. Halfweg de tweede helft moest Bolat overigens een eerste keer echt aan de bak, toen Arzani verschroeiend uithaalde.

Een kwartier voor tijd ging de wedstrijd toch op slot. De pas ingevallen Owusu lanceerde Tissoudali met een uitstekende dieptepass, Neven zag geen andere mogelijkheid dan de Nederlander neer te maaien in de rechthoek, Dierick wees meteen naar de stip. Julien De Sart zette de strafschop feilloos om en scoorde zo zijn tweede van de avond. Game over.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News