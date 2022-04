2x opmerkelijk: Anderlecht verliest 80% van penaltyreeksen, AA Gent en RSCA kregen exact dezelfde presentatie

Onder de strafschopteleurstellingen van Anderlecht staan onder meer de pijnlijke uitschakeling tegen Partizan Belgrado (2010) in de laatste voorronde van de Champions League en de knotsgekke reeks in Genk (2013) in de halve finale van de Belgische beker. Dit seizoen lukte Anderlecht wel één van zijn vier geslaagde penaltyseries, in de achtste finales van de Croky Cup bij Seraing. Maar in de bekerfinale liep het gisteren dus weer fout. Dat maakt de zestiende verloren strafschoppenreeks in de clubgeschiedenis. Ofwel 80 procent.