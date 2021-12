Tot 5 miljoen euro van kindergeld naar Vlaams Mensenrechteninstituut, op te richten vervanger van Unia

Tot 5 miljoen euro die bespaard wordt op het groeipakket — de vroegere kinderbijslag — worden geïnvesteerd in het op te richten Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Dat blijkt uit een nota van Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld). De socialistische partij Vooruit bracht dat aan het licht. Vlaams fractieleider Hannelore Goeman reageerde tijdens de plenaire vergadering: “Ik vind het bijzonder cynisch dat deze regering het blijkbaar belangrijker vindt om miljoenen te investeren in symbooldossiers dan in onze eigen kinderen.” Somers diende de socialisten van antwoord: “Dat geld wordt niet afgenomen van andere kinderen.”

In het Vlaams regeerakkoord staat het plan om uit het interfederaal gelijkekansencentrum Unia te stappen. Dat zal pas in 2023 mogelijk zijn, maar in de plaats moet er een Vlaams Mensenrechteninstituut komen. Daarin zouden alle bevoegdheden van de Vlaamse overheid inzake discriminatie moeten samenkomen.

De financiering van het VMRI moet voor een deel gebeuren met de middelen die oorspronkelijk bedoeld waren voor Unia. Daarnaast wordt ook geld gebruikt dat is vrijgekomen door de indexering van het groeipakket te beperken tot één procent in plaats van twee. Dat blijkt uit een nota van minister van Gelijke Kansen Somers, die oppositiepartij Vooruit met onze redactie deelde.

“Symbolenstrijd tegen Unia”

“Dat is 2,75 miljoen euro, oplopend tot 5 miljoen, dat dus zal gebruikt worden voor dat peperdure symbooldossier”, reageert Hannelore Goeman (Vooruit) in het Vlaams parlement tijdens het begrotingsdebat.

Ook parlementslid Hannes Anaf haalde het aan: “Tijdens de Septemberverklaring werd gezegd dat we gaan besparen, maar dat geld zou ook ingezet worden op andere vlakken zoals welzijn. Die besparing op het groeipakket wordt gebruikt voor een symbolenstrijd tegen Unia te financieren.” “De Vlaamse regering financiert een symbooldossier met middelen die bedoeld waren voor Vlaamse kinderen”, laten ze samen weten in een persbericht.

“Dat is geld dat is vrijgekomen door het afschaffen van een niet-rechtvaardige regel.”

Gelijke Kansen-minister Somers reageerde verduidelijkend in het Vlaams parlement: “Op het moment dat we dat hebben afgeschaft en het debat erover in dit parlement heeft plaatsgevonden, heeft onder meer de sp.a-fractie zich akkoord verklaard dat dat eigenlijk niet verdedigbaar was. Dat geld wordt niet afgenomen van andere kinderen. Dat is geld dat is vrijgekomen door het afschaffen van een niet-rechtvaardige regel.” Bovendien voegde hij eraan toe: “Ik neem ook akte van het feit dat partijen aan de linkerzijde vinden dat inzetten op mensenrechten een symbooldossier is.”

N-VA-fractieleider in het Vlaams parlement Wilfried Vandaele reageerde kort op Goeman tijdens de plenaire vergadering: “Sinds Vlaanderen de bevoegdheid overnam van het Belgische niveau hebben we 221 miljoen euro meer in het groeipakket dan voorheen. En inderdaad je hebt gelijk dat we een kleine besparing hebben gedaan. Het is een kleinere groei dan aanvankelijk gezegd, maar het is nog altijd een groei.”

Ook parlementslid Vera Jans reageerde: “Stop met te zeggen dat dit een maatregel is die vele gezinnen raakt. Gezinnen waar het groeipakket essentieel is, zijn gevrijwaard. De basistoeslag groeit met één en niet met twee procent, maar het is niet is niet alleen de kinderbijslag die een gezin doet draaien.”

Hieronder leest u de volledige nota van minister Somers aan de Vlaamse regering in verband met het VMRI:

