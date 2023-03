KIJK LIVE. Begrotingsakkoord is rond: volg hier de persconferentie

Professor: "Nieuwe Ar­co-regeling zal toets van Europa wellicht niet doorstaan"

De nieuwe compensatieregeling die de federale regering heeft uitgewerkt voor de Arco-coöperanten, zal de toets van Europa wellicht niet doorstaan. Dat zegt professor Europees Recht Tony Joris van de Vrije Universiteit Brussel aan de VRT. "Ik zeg al vier jaar dat het bijzonder moeilijk zal zijn om belastinggeld te gebruiken om de Arco-coöperanten te vergoeden voor de schade die door ACW is aangericht. Het is niet omdat er een politiek compromis is, dat het juridisch in orde is", zegt N-VA-Kamerlid Peter Dedeceker in een reactie.