Bertrand verdedigt begrotingsaanpassing van maart: “Een krachttoer”

Professor over zomerak­koord: "Lonen zullen stijgen, maar hoge schuld zal groot probleem worden"

Het zomerakkoord van de federale regering is een "vrij traditioneel akkoord naar Belgische normen". Dat zegt professor openbare financiën Herman Matthijs (VUB en UGent). "Kon het beter? Ja. Kon het slechter? Ja. Met meerdere partijen in de regering is het in België altijd moeilijk om structurele maatregelen te nemen."