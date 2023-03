Begrotingscontrole is rond: “Dit akkoord zet ons land verder op de rails op een evenwichtige manier”

De regering heeft een akkoord bereikt: de begroting is – na 17 uur onderhandelen – afgeklopt op 1,75 miljard euro. Door de meeruitgaven, zoals meer plaatsen in de asielopvang en de extra middelen in de strijd tegen de drugscriminaliteit, moesten er heel wat gaten gevuld worden. Daarnaast wilde premier De Croo (Open Vld) ook besparen, op vraag van de Nationale Bank.

KIJK. Hoe gaat de regering besparen?

De begroting weer in rustig vaarwater brengen: dat was het doel van regering-De Croo. “De opdracht was zeer duidelijk: na een periode van zware crisis – de pandemie en de oorlog in Oekraïne – de begroting verlagen”, dat zei de premier Alexander De Croo tijdens de persconferentie.

De regering heeft een begrotingscontrole opgemaakt voor dit jaar en volgend jaar, maar een tekort is er nog steeds. “Het is moeilijk beleid te voeren als de begroting niet in orde is”, geeft de premier toe. Maar met dit akkoord hoopt hij ons land “verder op de rails te zetten op een evenwichtige manier”.

“De laatste weken waren een rollercoaster op vlak van de begroting”, zei de staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand (Open Vld), waarmee ze onder meer verwees naar het begrotingstekort dat de komende jaren minder fors zal oplopen dan eerder werd voorspeld. “Er is nog steeds geld te kort, maar net daarom zijn we ons zo bewust van het belang van een ernstige oefening te doen.” Bertrand voegde eraan toe dat de belastingen op een juiste manier geschat zijn, zoals door het ophogen van de accijnzen op tabak. “Vandaag zetten we een eerste stap in de juiste richting.”

Quote Brede schouders zullen een eerlijke bijdrage leveren Vincent Van Peteghem (CD&V), Minister van Financiën

Ook de andere ministers van de Vivaldi-regering zijn tevreden over het akkoord. “We hebben bewust gekozen voor maatregelen die onze gezinnen en alleenstaanden zo min mogelijk zullen raken”, aldus minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). “We hebben altijd een aantal doelstellingen die we willen bereiken. De belangrijkste is onze welvaartsstaat beschermen.” Hij onderlijnde eveneens de minimumbelasting voor multinationals die deel uitmaakt van de begrotingscontrole. “Brede schouders zullen een eerlijke bijdrage leveren”, zei Van Peteghem over deze maatregel.

Vandenbroucke: “We doen meer dan we beloofd hebben”

Frank Vandenbroucke (Vooruit), minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, noemde het akkoord “een begroting met een toekomst”. “Geen sterke welvaartsstaat zonder sterke begroting, dat vat het voor mij allemaal samen”, aldus de Vooruit-minister tijdens de persconferentie. De regering komt de gemaakte beloftes na, benadrukt hij. “We hebben gezegd toen deze regering begon dat we het minimumpensioen voor iemand die 45 jaar loopbaan heeft, fiks zouden verhogen tot meer dan 1.500 euro netto. Dat was de belofte. We gaan tegen 2024 een minimumpensioen garanderen van meer dan 1.600 euro netto. We doen meer dan we beloofd hebben. En we stoppen niet met de minimumpensioenen te verhogen. Die blijven stijgen op een manier die je kan verzoenen met het beheersen van de begroting.”

Ook op vlak van gezondheidszorg is hij tevreden met het resultaat. “Er wordt op niets beknibbeld: we gaan zelfs meer doen. We hebben vannacht extra’s afgesproken die we niet voorzien hadden.” Zo zal er 3 miljoen euro geïnvesteerd worden in zorgcentra na seksueel geweld en 20 miljoen euro in mensen die zorgpersoneel ondersteunen in ziekenhuizen. Daarnaast zullen ze “dynamisch verdergaan in het uitrollen van hervormingen in mentaal welzijn”.