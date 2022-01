Zedendelinquent (78) die zich schuilhield in Spanje uitgeleverd aan ons land

Aarschot Eigenaars en bewoners kunnen allemaal weer huiswaarts na brand: “Schade is aanzien­lijk maar er zijn geen gewonden”

In het centrum van Aarschot, op de Bonewijk, is maandagnamiddag rond 15.15 uur brand uitgebroken in horecazaak Cleopatra en sloegen alarm. De Bonewijk werd afgesloten en zelfs deels ontruimd. De brandschade is aanzienlijk, maar er vielen geen gewonden.

