Werkzaamheden heraanleg parking ’t Pleintje starten 19 juni

144 nieuwe woningen vormen grootste warmtenet van de Kempen: “Efficiënt verwarmen in de winter, in de zomer verkoelen zonder air­co”

Het nieuwe woonproject aan de Averegtenlaan in Heist-op-den-Berg wordt een van de grootste duurzame residentiële woonwijken onafhankelijk van gas, van de Zuiderkempen en het Rivierenland. De verwarming en koeling van 88 woningen en 56 appartementen gebeurt via een duurzaam warmtenet en/of geothermische warmtepompen. “Het woonproject is het eerste dat 100% beantwoordt aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat Heist-op-den-Berg in 2021 heeft ondertekend", klinkt het.