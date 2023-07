WEER. Stevige buien met fors onweer in Begijnendijk vandaag

Wagen belandt in voortuin nadat bestuur­ster onwel wordt: vrouw (59) blijft ongedeerd

Op de Aarschotsesteenweg in Ramsel (Herselt) is een wagen zaterdagmiddag bij een ongeval in de voortuin van twee woningen beland. De 59-jarige bestuurster uit Herselt was onwel geworden, maar bleef zelf wel ongedeerd.