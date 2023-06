WEER. Overwegend bewolkt weer in Begijnendijk vanochtend

Vijftigste braderij in Heist is overweldi­gend succes: “Tiendui­zen­den bezoekers genoten van relaxte sfeer”

De 50ste editie van de braderij in Heist-op-den-Berg was een overweldigend succes. “In en rondom de Bergstraat was het drie dagen lang tot ’s avonds laat over de koppen lopen. Grote incidenten bleven uit, en zowel alle deelnemers als bezoekers waren tevreden. Dit was een topjaar!”, zegt Gert Vercammen namens de organisatie.