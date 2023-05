WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Begijnendijk vanochtend

Vzw Arcadia zet lerarenbe­roep in de kijker tijdens de eerste Open Scholendag

Scholengroep Arcadia verwelkomde op 12 mei een mooie opkomst aan deelnemers tijdens de eerste Open Scholendag. Dit is een initiatief van de Vlaamse Overheid om het lerarenberoep in de kijker te zetten. Er namen in totaal 700 geïnteresseerden deel, waarvan er liefst 40 een dagje meelopen in één van de vier secundaire scholen van Arcadia.