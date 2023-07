WEER. Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Begijnendijk vanochtend

Matthias Heirman en Lisa Sergeant openen pop-upzomerbar Sint Pieter: “Er was duidelijk een gemis op deze locatie”

Matthias Heirman en Lisa Sergeant openen deze zomer een pop-upbar aan de Demer in Langdorp. Op het menu? Tapas, pizza, cocktails, drankjes én strand. “Het is een supermooie plek met heel wat passanten, en als we de mensen uit de buurt spraken werd het ook duidelijk dat een project als dit een gemis is op deze locatie. Én op deze manier gaan we ook de leegstand en veroudering tegen.”