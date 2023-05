WEER. In Begijnendijk zwaarbewolkte ochtend en lichte regen

Gerestau­reer­de Calvarie­berg schittert weer in alle glorie: “Gekruisig­de Jezus had geen armen of benen meer”

De imposante en meer dan 100 jaar oude Calvarieberg in de schaduw van de Sint-Servaaskerk in Herselt-centrum schittert weer als vanouds, of misschien nog wel meer dan ooit tevoren. Na vier jaar is de restauratie van de Calvarieberg, vakkundig uitgevoerd door beeldhouwer Luc Vanhoof, zo goed als helemaal afgerond. “Het aantal calvariebergen in Vlaanderen is sowieso beperkt en deze is dan ook nog eens vrij uniek. Het merendeel beperkt zich tot het centrale stuk, terwijl de uitvoerder zich hier helemaal heeft laten gaan”, vertelt Karel Eyckmans, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Servaas.