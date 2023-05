WEER. In Begijnendijk bewolkt weer vanochtend

Verkeers­drem­pel in Ter Laken wordt heraange­legd: “Krijgt een minder steile helling”

In Booischot wordt de verkeersdrempel ter hoogte van Ter Laken 13 onder handen genomen. Een aannemer is gestart met het inzagen, opbreken en de heraanleg van de verkeersdrempel. Het fietspad naast de drempel wordt behouden. “De nieuwe drempel wordt in beton uitgevoerd en krijgt een minder steile helling. De werken worden in één fase uitgevoerd waardoor de rijweg zal afgesloten worden. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N15 (Heistseweg – Dorpsstraat). Fietsers en voetgangers hebben gedurende de werken wel doorgang”, deelt het lokaal bestuur mee. Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 2 juni.