“Waait er ook een fusie-spook door Begijnendijk?”, oppositiepartij MGB wil opnieuw starten met werkgroepen

Begijnendijk De storm in Boortmeerbeek is nog niet gaan liggen, of ook in Begijnendijk begint het al te rommelen. Zo wil oppositiepartij MGB opnieuw werkgroepen in het leven roepen om de mogelijkheden van eventuele fusies te onderzoeken. Het voorstel van MGB staat alvast de op de agenda van de volgende gemeenteraad.

De afgelopen weken was er heel wat heisa rond de fusieplannen in Boortmeerbeek. Inwoners kwamen samen voor het gemeentehuis en protesteerden massaal tegen een fusie met Mechelen. Gaat Begijnendijk nu ook fusioneren? Dat is nog niet zeker, maar er komt in ieder geval opnieuw leven in de discussie dankzij oppositiepartij MGB. Zij maakte deze week enkele agendapunten bekend voor de volgende gemeenteraad.

“Het wordt voor een landelijke, kleine gemeente als Begijnendijk met amper een goeie 10.000 inwoners jaar na jaar moeilijker om te beantwoorden aan de toenemende bevoegdheden en vereisten die vanuit de hogere overheden worden afgewenteld op het lokale niveau. Dit met bijbehorende financiële gevolgen en uitdagingen op het vlak van de gemeentelijke organisatie(structuur) en de moeizame invulling van de vacatures”, vertelt Raadslid David Janssens van oppositiepartij MGB.

Wisselend succes

“Vormen van structurele samenwerking met andere gemeentes hebben de beste intenties maar kennen uiteindelijk wisselend succes en sterven vaak een stille dood. Vanuit de MGB-fractie stellen we voor om een werkgroep samen te stellen die een evaluatie maakt omtrent de mogelijkheden van een gemeentefusie. Deze werkgroep zal in eerste instantie de randvoorwaarden van een mogelijke gemeentefusie bepalen. Bijvoorbeeld: welke dienstverlening naar de burger wensen we lokaal te blijven organiseren, het minimale en eventueel maximale aantal inwoners die we vooropstellen voor een mogelijke fusiegemeente, met welke gemeentes we gesprekken aanknopen, binnen de provinciegrenzen of ook buiten de provinciegrenzen, welke synergiën zijn voor Begijnendijk belangrijk.”

Volledig scherm Protest op gemeenteraad Boortmeerbeek na de fusieplannen met Mechelen © Vertommen

Transparantie

Met dit voorstel wil de partij situaties zoals in Boortmeerbeek voorkomen. “Bedoeling van dit voorstel is dus tot een globale evaluatie te komen die vervolgens de basis kan vormen van concrete fusiegesprekken. We willen met dit voorstel meteen transparantie bieden aan onze inwoners omtrent zowel deze evaluatie als de mogelijke vervolgstappen. Ten slotte willen we hiermee vermijden dat een bepaalde fusie in de ene of andere richting binnen afzienbare tijd wordt opgelegd door de Vlaamse overheid zonder dat er sprake is van vrije keuze en eventuele financiële compensatie.”

Na de bekendmaking van dit nieuwe agendapunt ontstond er een ‘debat’ op facebook. “Het agendapunt werd door burgemeester Ceulemans gelinkt aan de toestand in Boortmeerbeek. ‘Waait er ook een fusiespook door onze gemeente? Oppositiepartij dient een bijkomend agendapunt in om opnieuw fusiegesprekken aan te knopen met onze buurtgemeenten. Is een fusie zaligmakend en leidt dit tot een betere dienstverlening?’, klonk het bij Ceulemans”, aldus raadslid Janssens.

Neutraal

Burgemeester Bert Ceulemans (Samen) reageert momenteel met een neutrale houding. “Vanavond is het beleidsvergadering, hierin zal bekeken worden wat er gaat gebeuren en wat de mening zal zijn van de meerderheid. Momenteel ga ik er nog geen uitspraken over doen en is het wat voorbarig om nu al te communiceren. Het is nog even afwachten wat de meerderheid beslist.”

Andere agendapunten

De andere punten die bij MGB op de agenda staan zijn de impact van de wegenwerken op de Herseltsesteenweg en de evaluatie van het recyclagepark.