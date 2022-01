Voortvluchtige (78) uit Begijnendijk in Spanje opgepakt op verdenking van kindermisbruik

Tienen RESTOTIP. El Cardenal : Indiër 'Bobby' runt Mexicaans restaurant

El Cardenal opende deze winter de deuren in het centrum van Tienen, op de prachtig vernieuwde Grote Markt. De zaakvoerder en chef-kok werkte voordien ruim 20 jaar in een Mexicaans restaurant in Boutersem. Toch droomde de 47-jarige Surjit Singh Bopprai, Bobby voor de vrienden, om een eigen zaak te starten. Op het menu staan dus typische Mexicaanse gerechten, die je ook kunt afhalen. Met de helaas stijgende coronacijfers hebben we even geen zin om ons in de drukte te begeven en opteren we voor het laatste.

14 januari