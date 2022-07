Voormalig CD&V-schepen Martine Ooms keert terug naar de politiek en vervoegt MGB-fractie: “Veel mensen spreken mij de laatste tijd aan over de huidige gang van zaken, vandaar deze beslissing”

BegijnendijkVoormalig CD&V-schepen Martine Ooms keert terug naar de lokale politiek in Begijnendijk. In 2018 zette ze oorspronkelijk een punt achter die carrière, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. “De politieke microbe kriebelt terug”, zegt de herboren politica, die nu de MGB-rangen vervoegt.

“We zijn bijzonder verheugd om Martine te verwelkomen in de MGB-familie”, zegt Bob Michiels (MGB). “Martine werd na haar eerste deelname aan de verkiezingen in 2012 meteen verkozen en nam vol enthousiasme het schepenambt voor Onderwijs, Kinderopvang, Ontwikkelingssamenwerking en Communicatie op. We hebben tijdens de vorige legislatuur haar gedrevenheid, dossierkennis én teamgeest binnen de MGB-CD&V coalitie steeds enorm gewaardeerd. We zijn dan ook blij om Martine terug te verwelkomen en zijn ervan overtuigd dat ze opnieuw een bijzonder waardevolle rol zal vervullen binnen onze gemeente én nu ook binnen MGB”.

Achterkamerpolitiek

“In 2010 zette ik mijn eerste stappen in de politiek. Ik werd hiervoor al eerder gevraagd, maar ik kon en wou dit niet combineren met mijn studies. Nadat ik afgestudeerd was nam ik voor de eerste keer deel aan de verkiezingen van 2012. Ik werd meteen verkozen en kreeg de kans om de verantwoordelijkheid van schepen op te nemen”, blikt Martine terug. “In 2018 nam ik de beslissing om te stoppen met politiek. Het was bijzonder boeiend en leerrijk om schepen te zijn, maar de achterkamerpolitiek en interne strubbelingen binnen de eigen partij, waarbij niet iedereen op dezelfde lijn zat, én de geboorte van ons tweede kindje hebben uiteindelijk de doorslag gegeven”.

Volledig scherm Ooms MGB © Ooms

In 2018 is er dan ook geen CD&V opgekomen. Dit zal in 2024 wél het geval zijn, maar Ooms koos voor een andere partij. “Zelf ben ik geboren en getogen in Begijnendijk en daarom blijft alles wat er hier gebeurt mij heel nauw aan het hart liggen. Ik heb de laatste jaren trouwens zeker niet stilgezeten. Zo ben ik naast mama van Mats en Mirthe professioneel actief als boekhouder, voorzitter van het oudercomité van basisschool De Puzzel in Begijnendijk en ook nog aan de slag als Tupperwareconsulente. Ondertussen kriebelt de politieke microbe terug enorm en wil ik niet langs de zijlijn blijven toekijken. Ook het feit dat heel veel mensen mij de laatste tijd aanspreken over de huidige gang van zaken draagt bij tot deze beslissing. Ik heb tijdens de vorige legislatuur steeds kunnen rekenen op de collega-schepenen van MGB en we hebben steeds goed samengewerkt. Ik ben dan ook blij dat ik deel mag uitmaken van de MGB-familie. Ik ken de mensen, ik voel mij er al heel erg thuis en welkom en ben verheugd om dit nieuwe politieke avontuur met hen aan te gaan”, aldus Martine Ooms.

